İzmir açıklarında aynı anda 8 hortum belirdi!
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, sabah saatlerinde aynı anda 8 hortum görüldü.
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İzmir'de özellikle yarımada olarak bilinen Çeşme, Urla ve Karaburun ilçelerinin yanı sıra, kıyı ilçelerde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.
Yağmurun yanı sıra Çeşme-Ovacık açıklarında denizde hortum meydana geldiği görüntülendi.
AYNI ANDA 8 AYRI HORTUM
Aynı anda 8 ayrı hortumun oluştuğu kamera görüntülerine yansırken, hortumlar şans eseri karaya ulaşmadı. Ege Denizi'nde nadir görülen görüntü, vatandaşlarda panik uyandırdı.
Kaynak: İHA