İYİ Parti'den İstifa Edip AK Parti'ye Katılan Karakaş Eleştirilere Yanıt Verdi: 'Çizgimi Değil Partimi Değiştirdim'

İYİ Parti’den AK Parti’ye katılan Ömer Karakaş, sessizliğini bozarak tv100'e özel açıklamalarda bulundu. Karakaş kendisine yöneltilen eleştiriler karşısında, "Ben çizgimi değiştirmedim. Fikrime daha iyi hizmet edebilmek için partimi değiştirdim" değerlendirmesini yaptı.

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İYİ Parti'den İstifa Edip AK Parti'ye Katılan Karakaş Eleştirilere Yanıt Verdi: 'Çizgimi Değil Partimi Değiştirdim'
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Aydın Milletvekili Ömer Karakaş İYİ Parti’den istifa ettikten sonra AK Parti'nin 25. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen 25. Yıl Özel Mitingi'nde AK Parti'ye katıldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa eden Karakaş paylaşımında, "Kurucusu ve milletvekili olduğum İYİ Partiden, gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum." ifadelerine yer vermişti.

SESSİZLİĞİNİ TV100'E BOZDU

AK Parti'nin 25’inci kuruluş yıl dönümü programında AK Pari'ye katılan Karakaş’ın parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Transferin ardından eleştirilen Ömer Karakaş, AK Parti’ye geçişine ilişkin tv100'e özel açıklamalarda bulundu.

'ÇİZGİMİ DEĞİL, DAHA İYİ HİZMET İÇİN PARTİMİ DEĞİŞTİRDİM'

Karakaş, “Çizgisini değiştirdi” iddialarına sert yanıt verdi.

Karakaş, "Ben çizgimi değiştirmedim. Fikrime daha iyi hizmet edebilmek için partimi değiştirdim" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: tv100

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İYİ Parti AK Parti istifa Aydın Milletvekili
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