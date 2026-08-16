Bir Zamanlar Avrupa'da Oynuyorlardı! Eski Süper Lig Devi Denizlispor Lig Başlamadan Küme Düşüyor

Bir dönem Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Denizlispor'da krizler bitmek bilmedi. Süper Amatör Lig'e kadar gerileyen köklü kulüp takım kadrosunun tamamen boşalmasıyla birlikte lig başlamadan küme düşecek.

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Bir Zamanlar Avrupa'da Oynuyorlardı! Eski Süper Lig Devi Denizlispor Lig Başlamadan Küme Düşüyor
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Bu sezon Süper Amatör Lig'de mücadele edecek Denizlispor'da kadro boşaltıldı.

BİR ZAMANLAR AVRUPA'DA BOY GÖSTERİYORDU

Yıllarca Süper Lig'de mücadele eden ve bir dönem Türkiye’yi, Avrupa kupalarında da temsil eden Denizlispor'da mevcut futbolcular takımda kalmak istemiyor iddiasıyla takımdan gönderildi ve kadro tamamen boş kaldı.

2020-2021 SEZONUNDA SÜPER LİG'DELERDİ

2020-2021 yılında Süper Lig'de mücadele eden ancak 39. haftada aldığı mağlubiyetle lige veda eden Horozlar o günden sonra bir daha dikiş tutturamadı.

LİG BAŞLAMADAN KÜME DÜŞECEKLER

Denizlispor 2026-2027 sezonuna kadro yetersizliğinden dolayı katılamayacak ve bu sezon da küme düşecek.

Kaynak: DHA

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