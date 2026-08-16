Kuzey Marmara Otoyolu'nda Can Pazarı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde iki aracın karıştığı kazada biri çocuk 3 kişi öldü; 5 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından bölgede uzun kuyruklar oluştu.

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Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde korkunç bir kaza meydana geldi.

KAMYONET OTOMOBİLE ÇARPTI

Alınan bilgilere göre Edirne istikametine seyreden PTT kamyoneti, bir otomobile çarptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİRİ ÇOCUK 3 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada ilk belirlemelere göre biri çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Kazaya karışan kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak emniyet şeridinden sağlanıyor. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Can Pazarı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var - Resim : 1

Kaynak: DHA-İHA

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Trafik kazası Kuzey Marmara Otoyolu
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