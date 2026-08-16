İzmir'de Zehir Tacirlerine Ağır Darbe, Yüz Binlercesi Ele Geçirildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde metruk bir binada 310 bin 648 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir'de Zehir Tacirlerine Ağır Darbe, Yüz Binlercesi Ele Geçirildi
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sattıkları belirlenen zanlıların sattıkları maddeleri metruk bir binada sakladığı bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.

310 BİN UYUŞTURUCU HAP YAKALANDI

Yapılan aramalarda 5 bin 974 kutu içerisinde 310 bin 648 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili E.T., A.B., N.T. ve E.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

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İzmir Uyuşturucu
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