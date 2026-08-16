İzmir'de Zehir Tacirlerine Ağır Darbe, Yüz Binlercesi Ele Geçirildi
İzmir'in Karabağlar ilçesinde metruk bir binada 310 bin 648 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sattıkları belirlenen zanlıların sattıkları maddeleri metruk bir binada sakladığı bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.
310 BİN UYUŞTURUCU HAP YAKALANDI
Yapılan aramalarda 5 bin 974 kutu içerisinde 310 bin 648 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili E.T., A.B., N.T. ve E.B. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: