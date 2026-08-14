Çok Sayıda Vekil ve Belediye Başkanı AK Parti'ye Katıldı: İşte O İsimler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39'uncu partisi olarak Türk siyasi hayatına giren AK Parti, siyasetteki 25'inci yılını kutluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrasında ise birçok milletvekili ve belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Rozetleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

KİMLER KATILDI?

İşte AK Parti'ye katılan isimler: