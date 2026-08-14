Çok Sayıda Vekil ve Belediye Başkanı AK Parti'ye Katıldı: İşte O İsimler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde 14 Ağustos 2001’de kurulan AK Parti, siyasetteki 25’inci yılını kutluyor. Erdoğan’ın konuşmasının ardından çok sayıda milletvekili ve belediye başkanı AK Parti’ye katıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39'uncu partisi olarak Türk siyasi hayatına giren AK Parti, siyasetteki 25'inci yılını kutluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrasında ise birçok milletvekili ve belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Rozetleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
KİMLER KATILDI?
İşte AK Parti'ye katılan isimler:
- İYİ Parti’den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş
- İYİ Parti’den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban
- Gelecek Partisi’nden istifa eden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici
- CHP’den istifa eden Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı
- CHP’den istifa eden Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu
- Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden Kütahya Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin
- CHP’den istifa eden Kütahya Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal
- DEM Parti’den istifa eden Şırnak İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır
- CHP’den istifa eden Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu
- CHP’den istifa eden Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli
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