İstanbul’daki Seri Cinayette Tüyler Ürperten Detay! İki Yıl Önce de..

İstanbul’da yaşanan aile katliamına ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ederken, cinayetleri işledikten sonra intihar eden Bahtiyar Aladağ’ın komşularının anlattıkları dehşete düşürdü.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Bahtiyar Aladağ, önce eşini, 10 yaşındaki oğlunu ve kayınvalidesini öldürüp göle atmış, sonra kendi ailesinin evine gidip annesi ve babasını öldürmüş, kız kardeşini yaralamıştı. Ailesine de dehşeti yaşatan Aladağ, Avcılar’da bulunan kuaför dükkânına gidip çalışan Mehmet Salih Özsökük’ü öldürmüş, eniştesi Gökhan Soylu’yu da alnından yaralamıştı.

KATLİAM SONRASI İNTİHAR ETMİŞTİ

Avcılar’dan Esenyurt’a geçen Bahtiyar Aladağ, son olarak da dayısının oğlu Şadan Serdar Büke’yi katletmişti. Kan donduran cinayetlerin ardından Aladağ’ın kendi aracında silahla kendini vurarak intihar ettiği ortaya çıkmıştı.

2 YIL ÖNCE CAMLARI KIRIP OLAY ÇIKARMIŞ

Türkiye’nin konuştuğu katliamda Aladağ’ın komşularının açıklamaları da tüyler ürpertti. Takvim’de yer alan habere göre, Bahtiyar Aladağ’ın kavgacı ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia ederek şunları anlattı: Evin içinde kavga, vurma kırma sesleri oluyordu. Madde alınca başka bir Bahtiyar almayınca bambaşka birisiydi.

"HERKESTEN EŞİNİ KISKANIRDI"

Aladağ’ın komşuları 2 yıl önce de dehşet veren bir olay yaşandığını itiraf etti. Komşuları, Aladağ’ın 2 yıl önce evinin camlarını kırdığını, elleri kanlar içerisinde apartmanda olay çıkardığını, korkan eşi Sevim Aladağ’ın bir köşeye sığındığını anlattı.

Aladağ'ın çok kıskanç olduğunu öne süren komşuları “Herkesten eşini kıskanan bir yapısı vardı. Merdivenlerde gidip gelirken bile bizimle konuşmuyordu” dedi.





Kaynak: Takvim