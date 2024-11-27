Özgür Özel'in 'Telefonlarına Çıkmayan' Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Basın Yoluyla Yanıt Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin grup toplantısında yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile ilgili talep ettikleri randevulara cevap alamadıklarını söylemişti. Özel, bugün de katıldığı canlı yayında "Adalet bakanı 3 haftadır telefonlarıma çıkmıyor" dedi.

'BU LAFLARI REDDEDİYORUZ'

Bunun üzerine AKP grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Özel'e cevap vermeyen Tunç, basına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyin yolu yordamı var. Bu ülke bir hukuk devleti. Dolayısıyla her şey kanun ve yönetmelik çerçevesinde gerçekleşiyor. Öyle bağırarak, çağırarak, hakaret ederek izin istenmez. Dün grup konuşmasında yaptığı konuşmayı kabul etmek mümkün değil. 'Adalet Bakanlığı'nın imamı, FETÖ imamı' gibi lafları reddediyoruz.

O FETÖ imamları Emniyet'teyken ziyarete giden bir genel başkanın bize bunu söylemeye hakkı yok. Her şeyin yolu yordamı var. İzin istiyorsanız adam gibi izin istersiniz. Hukuk devleti, kanun ve yönetmelik çerçevesi içinde Adalet Bakanlığı da bu takdir yetkisini kullanır.

'İZİN İSTİYORSANIZ ADAM GİBİ İZİN İSTERSİNİZ'

Her gün çıkıp o soruşturmayla ilgili soruşturmanın gizliliğini de ihlal ederek sürekli soruşturmayı yürüten savcılara hakaret içeren, ağza alınmayacak laflar söyleyeceksiniz. En son da Adalet Bakanıyla ilgili ağza alınmayacak hakaretler söyleyeceksiniz. Önce kendinize bakın. Siyasetinizi düzeltin. Hakaret siyasetiyle bir yere varılmaz. İzin istiyorsanız düzgün bir şekilde, adam gibi izin istersiniz. Öyle sağa sola sataşarak hakaret ederek Cumhurbaşkanımıza hakaret ederek izin istenmez."

Kaynak: Gerçek Gündem