İstanbul ve Ankara'dan Yola Çıkanlar Dikkat: Bolu Dağı Tüneli Kapatılıyor

Kuvvetli kar yağışı pek çok ilde hayatı felç etti. Bolu'da günlerdir devam eden kar yağışı hızını artırdı. Bolu Valiliği, biriken kar kütleleri nedeniyle Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesiminin kapatılacağını açıkladı.

İstanbul ve Ankara'dan Yola Çıkanlar Dikkat: Bolu Dağı Tüneli Kapatılıyor

Bolu Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Anadolu Otoyolu üzerinde karayolları ekipleri tarafından birikmiş kar kütlelerinin temizlenmesi için çalışma yapılacağı belirtildi.

İstanbul ve Ankara'dan Yola Çıkanlar Dikkat: Bolu Dağı Tüneli Kapatılıyor - Resim : 1

HANGİ SAATLERDE KAPATILACAK?

Otoyolun İstanbul yönünün 13.30-14.30 saatleri arasında kapatılarak ulaşımın Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirileceği aktarılan açıklamada, 15.00-16.00 saatlerinde kapalı kalacak Ankara yönünde de trafiğin Kaynaşlı kavşağından D-100 kara yoluna aktarılacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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Kaynak: AA

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