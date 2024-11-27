Altın Fiyatları İçin İki Dev Banka Aynı Seviyeyi İşaret Etti! Sarı Meral İçin Peş Peşe Açıklama: O İki Engeli Aşarsa Durdurulamayacak

Goldman Sachs, altın fiyatlarının Aralık 2025'e kadar ons başına 3.150 dolara ulaşmasını bekliyor; bu da yapışkan enflasyona ve artan jeopolitik sorunlara karşı iyi bir hedge olmaya devam ettiği için mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 19'luk bir artış anlamına geliyor.

Goldman Sachs'a göre bu fiyat artışının büyük bir kısmı, ABD'nin mali sürdürülebilirliği ve ticaret gerilimleri/savaşlarına ilişkin endişelerle birlikte küresel merkez bankalarından gelen yüksek talepten kaynaklanacak.

ONS ALTIN TAHMİNİNİ KORUDU

"Aralık 2025 için 3.000 dolarlık tahminimizi koruyoruz" diyen Goldman Sachs'ın emtia araştırmaları başkanı Daan Struyven liderliğindeki analistler, "Yükselen altın tahminimizin yapısal itici gücü, merkez bankalarından gelen daha yüksek taleptir (Kasım ayındaki 2.640 dolarlık tahminimize göre Aralık 2025'e kadar altın fiyatına yüzde 9 ekleyerek)" değerlendirmesini yaptı.

YÜKSEK FAİZ VE GÜÇLÜ DOLAR ALTIN FİYATLARINI BASKILAYABİLİR

Goldman Sachs, enflasyon ve mali risklere ilişkin artan korkuların spekülatif pozisyonlanmayı ve borsa yatırım akışlarını (ETF) artırabileceğini, ABD'nin borç sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerin ise, özellikle büyük ABD Hazine rezervlerine sahip olan merkez bankalarını daha fazla altın almaya itebileceğini söyledi.

Struyven, "Merkez bankası talebinden gelen destek, 2022 sonu-2023 başındaki yüksek faiz oranlarından kaynaklanan etkiden daha ağır basmış olsa da potansiyel olarak daha yüksek faiz oranlarını ve daha güçlü bir doları, yükseliş yönündeki altın tahminimiz için ana aşağı yönlü risk olarak görüyoruz" dedi.

JPMORGAN DA TAHMİN YÜKSELTTİ

JPMorgan ise, altın fiyatlarına dair tahminini değiştirdi ve 2025’te altının ons fiyatının 3.000 dolara çıkmasını öngördü.