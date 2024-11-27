Yurt Dışından Alışveriş Yapanlar Dikkat! Artık Ondan da Para Alınacak

Geçtiğimiz aylarda ucuz yurt dışı alışverişin önü kesilerek yurt içi üreticileri korumak için vergilerde artışa gidilmişti. Bugün alınan karar ile yurt dışından postayla gelen eşyalar için de düzenleme yapıldı. Buna göre, Türkiye'ye gelen basitleştirilmiş usulde beyanı yapılan eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de ilave edilecek.

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Yurt Dışından Alışveriş Yapanlar Dikkat! Artık Ondan da Para Alınacak

Türkiye'deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye giderlerinin eşyanın kıymetine ilave edilmesini öngören 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yurt Dışından Alışveriş Yapanlar Dikkat! Artık Ondan da Para Alınacak - Resim : 1

Bu kapsamda; 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar'ın 63'üncü maddesinin üçüncü fıkrasına; "Aynı maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen eşya için Türkiye'deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye giderleri, eşyanın kıymetine ilave edilir. Bakanlık, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir" ibareleri eklendi.

KARAR 30 GÜN SONRA UYGULANACAK

Buna göre, Türkiye'deki giriş limanı veya yerine kadar yapılan nakliye giderlerinin ithal eşyasının kıymetine ilave edilmesi sağlanacak. Karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Yurt Dışı Alışverişlerinde Yeni Dönem! Vergi ve Limit DeğiştiYurt Dışı Alışverişlerinde Yeni Dönem! Vergi ve Limit DeğiştiEkonomi

Kaynak: AA

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