Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Fenomen Yağmur Şifa Yaprak İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin tutuklanan Yağmur Şifa Yaprak hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede, şüpheli hakkında "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezası talep edildi. İddianame değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.



NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde yasa dışı bahisle ilgili düzenlenen operasyonlarda aralarında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve fenomenlerin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmada hazırlanan iddianamede Erbil, Ortaç ve bazı tutuklu sosyal medya fenomenlerinin 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.