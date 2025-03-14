İstanbul'da Trafik Kabusu! Yoğunluk Yüzde 81'i Aştı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu hızla yükseldi. Cuma akşamı yoğunluğu nedeniyle birçok ana arterde trafik durma noktasına gelirken, yoğunluk yüzde 81'e kadar ulaştı.

İstanbul'da Trafik Kabusu! Yoğunluk Yüzde 81'i Aştı

İstanbul'da Cuma akşamı artan iş çıkışı yoğunluğu sebebiyle ana arterlerde ciddi trafik yoğunluğu meydana geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 17.45 itibarıyla yoğunluk yüzde 81'e ulaştı.

İstanbul'da Trafik Kabusu! Yoğunluk Yüzde 81'i Aştı - Resim : 1

D-100 Karayolu Bahçelievler-Yenibosna mevkinde trafik durma noktasına geldi. Kara yollarında araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

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Kaynak: DHA

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