Trabzonspor İstanbul'a Geldi
Süper Lig'in 28'inci haftasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor İstanbul'a iniş yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor İstanbul'a gitti. Türk Hava Yollarına (THY) özel uçak ile İstanbul'a giden Trabzonspor kafilesinde 22 futbolcu yer aldı.
Trabzonspor'un Başakşehir kafilesinde şu isimler yer aldı:
"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Arif Boşluk, Pedro Malheiro, Mustafa Eskihellaç, Hüseyin Türkmen, Ali Şahin Yılmaz, Arseniy Batagov, Serdar Saatçı, Salih Malkoçoğlu, Batista Mendy, Tim Jabol Folcarelli, John Lundstram, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Visca, Denis Draguş, Simon Banza, Danylo Sikan, Enis Destan."
Kaynak: İHA
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