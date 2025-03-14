Araç Kullanırken Kalp Krizi Geçirdi

Zonguldak’ta işe giderken kullandığı otomobilin başında kalp krizi geçiren banka çalışanı Cem Alkan, olay yerine gelen ekiplerce hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araç Kullanırken Kalp Krizi Geçirdi

Olay, sabah saatlerinde Gazipaşa Caddesi’nde yaşandı. Bir bankada gişe memuru olarak görev yapan Cem Alkan, işe gitmek için otomobiliyle ilerlerken direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

Alkan’ın kalp krizi geçirdiğini gören çevredekiler yardıma koştu. İhbar sonrası bölgeye sağlık ekibi yönlendirildi.

İlk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen Alkan, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA

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