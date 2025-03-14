Konya'da Ortaokul Öğrencileri Onlarca Fidan Dikti
Konya'nın Kulu ilçesinde ortaokul öğrencileri çam fidanlarını toprağa ekti. 75 karaçam fidanına can suyu verildi.
Konya’nın Kulu ilçesinde ortaokul öğrencileri çam fidanlarını toprakla buluşturarak anlamlı bir etkinliğe imza attı.
Yeni hizmete açılan 60. Yıl Ortaokulu bahçesine öğrenciler ve öğretmenler tarafından fidan dikimi yapıldı. Fidan dikiminde 75 karaçam fidanı toprakla buluşturularak can suyu verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, fidan dikiminin sadece doğaya katkı sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda öğrencilere çevre bilinci kazandırmada önemli bir rol oynadığını kaydetti.
Kaynak: İHA
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