Gül Serası Alevlere Teslim Oldu

Bursa'daki gül serasının paketleme bölümünde çıkan yangın korkuttu. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, yangının çıktığı bölümde büyük hasar oluştu.

Gül Serası Alevlere Teslim Oldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bulunan bir gül serasının paketleme bölümü alevlere teslim oldu. Yangın ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı.

Saat 15.00 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Gemiç Mahallesi altında bulunan bir gül serasında meydana gelen yangında, Aynur Sain isimli vatandaşa ait Gemiç altındaki gül seralarının paketleme bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Gül Serası Alevlere Teslim Oldu - Resim : 1

Yangını fark eden serada çalışan işçiler kendilerini dışarı attı. Yangına ilk olarak işletmenin hemen yakınında yer alan Asil Çelik fabrikasına ait itfaiye aracı ile müdahale edildi. İhbar üzerine bölgeye Orhangazi ve Gemlik'ten itfaiye araçları sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, seranın paketleme bölümünde büyük hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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