Bacada Mahsur Kalan Güvercini İtfaiye Kurtardı

Sakarya’da bir evin soba bacası içerisine güvercin çıkıştı. İhbar üzerine eve gelen itfaiye ekipleri, duvarı kırarak güvercini sıkıştığı yerden kurtardı.

Bacada Mahsur Kalan Güvercini İtfaiye Kurtardı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kaza ve yangınların yanı sıra sokaktaki can dostlarının da en zor anlarında imdadına yetişiyor.

Ekipler bu kez de soba bacası içerisinde sıkışan güvercinin yardımına koştu.

Evin mutfağından gelen kuş sesini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin yaptığı değerlendirme neticesinde güvercin, duvar kırılarak sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kaynak: İHA

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