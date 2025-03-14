Almanya'nın Türkiye'den Aldığı Yeşil Biberde Zehirli Tehlike

Dünyanın en önemli sorunları arasında yer alan gıda usulsüzlüklerine her geçen bir yenisi eklenirken, Avrupa ülkelerinin Türkiye’den aldığı ürünler de bir bir geri gönderilmeye devam ediyor.

Son olarak Almanya’nın Türkiye’den aldığı yeşil biberde, asetamiprid tespit edildi. Durum marketlerde yapılan kontrollerde ortaya çıkarken, yeşil biberlerin ‘ciddi riskli’ kategoride olduğu kaydedildi.

Ürünler için toplatılma kararı çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi