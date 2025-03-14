Almanya'nın Türkiye'den Aldığı Yeşil Biberde Zehirli Tehlike

Almanya'nın Türkiye'den aldığı yeşil biberde asetamiprid tespit edildi. Ürünler hakkında toplatılma kararı çıktı.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
Almanya'nın Türkiye'den Aldığı Yeşil Biberde Zehirli Tehlike

Dünyanın en önemli sorunları arasında yer alan gıda usulsüzlüklerine her geçen bir yenisi eklenirken, Avrupa ülkelerinin Türkiye’den aldığı ürünler de bir bir geri gönderilmeye devam ediyor.

Almanya'nın Türkiye'den Aldığı Yeşil Biberde Zehirli Tehlike - Resim : 1

Son olarak Almanya’nın Türkiye’den aldığı yeşil biberde, asetamiprid tespit edildi. Durum marketlerde yapılan kontrollerde ortaya çıkarken, yeşil biberlerin ‘ciddi riskli’ kategoride olduğu kaydedildi.

Ürünler için toplatılma kararı çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Almanya gıda
Telefonunuza Uygulama İndirirken Dikkat: Casus Yazılım Tehlikesi Ortaya Çıktı! Her Şeyiniz Elinizden Gidebilir Telefonunuza Uygulama İndirirken Dikkat: Casus Yazılım Tehlikesi Ortaya Çıktı
İstanbul’un Havası En Kirli İlçeleri Belli Oldu: Öğrenen Taşınıp Kaçacak! Resmen Zehir Soluyorlar İstanbul’un Havası En Kirli İlçeleri Belli Oldu: Öğrenen Taşınıp Kaçacak! Resmen Zehir Soluyorlar
Alkollü Sürücü Dehşet Saçtı, Anne ve Kızı Kıl Payı Ölümden Döndü Alkollü Sürücü Dehşet Saçtı, Anne ve Kızı Kıl Payı Ölümden Döndü
Adıyaman’da Araması Olan 17 Kişi Yakalandı Adıyaman’da Araması Olan 17 Kişi Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
TOGG T10F Fiyatıyla Piyasayı Sarstı! Ne Tesla Ne de BYD Hepsini Solladı TOGG T10F Fiyatıyla Piyasayı Sarstı! Ne Tesla Ne de BYD Hepsini Solladı
Evi ve Arsası Olan Tapu Sahipleri Dikkat! Son Tarih Verildi, Başvurmayan Hakkını Kaybedecek Evi ve Arsası Olan Tapu Sahipleri Dikkat! Son Tarih Verildi, Başvurmayan Hakkını Kaybedecek
Ünlü Çamaşır Deterjanında Kanser Yapıcı Madde Bulundu: Uzmanlar Uyardı Sakın Kullanmayın Ünlü Çamaşır Deterjanında Kanser Yapıcı Madde Bulundu: Uzmanlar Uyardı Sakın Kullanmayın
Ehliyetlerde Artık Zorunlu Olacak: Bu İşaret Varsa Sürücülere Para Cezası Kesilecek Ehliyetlerde Artık Zorunlu Olacak: Bu İşaret Varsa Sürücülere Para Cezası Kesilecek
Gram Altında 4500 Lira Depremi! İslam Memiş Tarih Verdi, Altın Fiyatlarında Büyük Rekor Olacak Gram Altında 4500 Lira Depremi! İslam Memiş Tarih Verdi, Altın Fiyatlarında Büyük Rekor Olacak