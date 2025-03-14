Türkiye'nin İhraç Ettiği Kimyon Tohumları İçin 'Toplatma' Kararı
Türkiye'nin Çekya'ya ihraç ettiği kimyon tohumlarında zehirli madde tespit edildi. Söz konusu tohumlar için toplatılma kararı çıkarıldı.
Gülsüm Alpkıray
Türkiye’den dünyaya ihraç ettiği ürünlerin birçoğu geri gönderilirken, son olarak Çekya’nın Türkiye’den aldığı kimyon tohumlarında pirrolizidin alkoloidleri tespit edildi.
Durum market kontrollerinde ortaya çıktı. Ürünlerin risk potansiyeli taşıdığı belirtilirken, zehirli olabileceği tespit edilen kimyon tohumları için marketlerden toplatılma kararı çıktı.
Söz konusu bildirime Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sisteminde yer verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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