Alkollü Sürücü Dehşet Saçtı, Anne ve Kızı Kıl Payı Ölümden Döndü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobiliyle yolda yürüyen abla ve kardeşe çarpan alkollü sürücü tutuklandı.

Alkollü Sürücü Dehşet Saçtı, Anne ve Kızı Kıl Payı Ölümden Döndü

Tekirdağ'da M.B.V'nin kullandığı plakalı otomobil, Cengiz Topel Caddesi'nde önce yolun karşısına geçen abla ve kardeşine, ardından kaldırımdaki bir yayaya çarptı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, daha sonra bir marketin kapısına çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alkollü Sürücü Dehşet Saçtı, Anne ve Kızı Kıl Payı Ölümden Döndü - Resim : 1

Yaralanan yayalar B.D, I.D. ve A.K, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden yaya olarak kaçan ve polis tarafından yakalanan sürücünün yapılan ölçümde 1,7 promil alkollü olduğu, alkollü araç kullanmaktan bir süre önce ehliyetine el konulduğu belirlendi.

Gözaltına alınan sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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