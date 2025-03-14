Çalılık Yangını Zamanında Müdahaleyle Söndürüldü

Samsun'da çalılık alanda başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Çalılık Yangını Zamanında Müdahaleyle Söndürüldü

Canik ilçesi Güngenyatak Mahallesi Samsun Üniversitesi yakınlarındaki çalılık alanda yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar sonrası olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Samsun Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de yangının çıkış nedenini tespit edebilmek amacıyla inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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