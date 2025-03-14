Tarihi Eser Kaçakçılarına Baskın, 1 Gözaltı

Amasya’da, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda tarihi eser de ele geçirildi.

Tarihi Eser Kaçakçılarına Baskın, 1 Gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, bir kişinin izinsiz kazıda ele geçirdiği tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı ihbar edildi.

Bu gelişmenin üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin ev ve aracında yaptığı aramada 77 sikke, 1 küpe, 2 Roma dönemine ait bronz heykel, 1 haç figürü, 1 Rovelver tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, ⁠2 kurusıkı tabanca, ⁠338 adet 19 mm çapında mermi ve 2 ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Tarihi Eser Kaçakçılarına Baskın, 1 Gözaltı - Resim : 1

Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

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