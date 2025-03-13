İstanbul'da Trafik Kilit! Harita Kıpkırmızı Oldu: Yoğunluk Yüzde 80'e Ulaştı

Mesaisini tamamlayan İstanbulluların iftara yetişebilmek için yola çıkmaları, kentteki trafik yoğunluğunu artırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Cevizlibağ, Halıcıoğlu ve Ayvansaray'da Ankara istikametinde trafik yoğun seyrederken, Edirne istikametinde akıcı ilerliyor. D-100 kara yolu Okmeydanı, Çağlayan, Merter ve Bahçelievler mevkilerinde çift yönlü, O3 Otoyolu Bayrampaşa mevkisinde ise Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy ve Kartal arası trafik çift yönlü ağır ilerliyor. TEM Otoyolu'nda da Ataşehir ve Sancaktepe arasında her iki yönde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişler için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gidişte yoğunluk Altunizade'den başlıyor.

Şile Otoyolu'nda da Altunizade'den Ümraniye'ye kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde ise trafik akıcı seyrediyor.

TOPLU TAŞIMADA DA YOĞUNLUK

İftar saatine yetişmek isteyen vatandaşlar, metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Cevizlibağ ve Çağlayan’daki metrobüs ve tramvay duraklarında kalabalık nedeniyle yolcular araçlara binmekte zorluk yaşadı.

Kaynak: AA