İstanbul'da taksici dehşeti: Taksim’e 250 lira ücret istedi, yolcuya saldırdı!

İstanbul Beşiktaş Ortaköy'de bir genç, Beyoğlu Taksim’e gitmek için taksi durdurdu. Taksicinin kendisinden 250 lira ücret talep etmesi üzerine önce şaşıran genç, darbedildi.

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İstanbul Beşiktaş Ortaköy’de saat 02.00 sıralarında yaşanan olayda bir genç, Beyoğlu Taksim’e gitmek için taksi durdurdu.

Taksicinin kendisinden 250 lira ücret talep etmesi üzerine önce şaşıran genç, ardından 34 TFH 54 plakalı araca bindi.

TAKSİCİ, HEM 250 TL İSTEDİ HEM DE SALDIRDI

Kısa bir mesafe ilerledikten sonra şoför, görüntülendiğini fark edince motor ışığının yandığını iddia ederek durdu. Ardından kayıt alan genç, şoföre başından beri kendisini kayıt aldığını, taksimetre açmadığını ve 250 liraya kendisini götürdüğünü söyledi.

Bunun üzerine şoför, kendisini görüntüleyen gence saldırdı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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