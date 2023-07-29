Bursa'da oto tamircide facianın eşiğinden dönüldü!

Bursa'da bir oto tamircide meydana gelen kazada, sürücü yanlışlıkla gaza basınca önce işyeri sahibine, ardından dükkanda bulunan malzemelere çarptı. Facianın eşiğinden dönen dükkan sahibi ne olduğu anlamazken, o anlar işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Beşyol sanayi sitesinde oto tamircisine aracını bakıma getiren sürücü, direksiyon başına geçti.

Sürücü, yanlışlıkla fren yerine gaza basınca önce işyeri sahibine, ardından dükkanda bulunan malzemelere çarptı. Kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

KAMERALARA YANSIDI

Olayın ardından işyeri sahibi ve çalışanlar şok yaşadı. Olay, işyerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Bursa
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