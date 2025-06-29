İstanbul'da Ulaşıma 'Onur Yürüyüşü' Yasağı! Saat Değişti, Vatandaş İşe Gidemedi

Metro İstanbul, bugün düzenlenmesi planlanan Onur Yürüyüşü öncesinde pek çok metro ve füniküler hatlarını işletmeye kapattı. Ancak başta saat 10.00'dan itibaren geçerli olacağı söylenen yasak uygulaması, saat 08.00'e çekildi. İşe gitmekte zorlanan vatandaşlar sosyal medyada isyan etti. Ardından Beşiktaş ilçesinde bulunan Barbaros Hayrettin Paşa ve Tarihi Beşiktaş iskeleleri de kapatıldı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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İstanbul'da Ulaşıma 'Onur Yürüyüşü' Yasağı! Saat Değişti, Vatandaş İşe Gidemedi
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Bugün yapılması planlanan, LGBTİ+ bireylerin her yıl demokratik haklarını talep etmek adına düzenlediği Onur Yürüyüşü nedeniyle İstanbul'da yasak kararı geldi. Metro İstanbul, dün İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda bazı metro ve füniküler hatlarının 29 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’dan itibaren geçici olarak kapatılacağını resmi sosyal medya hesabı üzerinden bildirdi. Ancak bir süre sonra bu saat 08.00'e çekildi. Kısıtlamaların ikinci bir bildirime kadar süreceği belirtildi.

ÖNCE 10, SONRA 8 DENDİ

Metro İstanbul, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İstanbul Valiliği'nin aldığı kararı işaret etti. Açıklamada, "29 Haziran 2025 Pazar günü saat 08.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonları, M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattımızın Fulya ve Yıldız istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktı" denildi.

İstanbul'da Ulaşıma 'Onur Yürüyüşü' Yasağı! Saat Değişti, Vatandaş İşe Gidemedi - Resim : 1

Araçların M2 hattında Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edeceği ifade edilirken, M7 hattında ise seferlerin Mecidiyeköy-Mahmutbey arasında yapılacağı aktardıldı. Söz konusu güzergahların kapatılması birçok vatandaşın tepkisine neden oldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Sosyal medyada vatandaşlar bu karara tepki göstererek, işe gitmek konusunda sıkıntı yaşadıklarını anlattı. Pek çok kişi yasak kararını eleştirerek İstanbul gibi bir metropolde bu uygulamanın sorunlu olduğunu söylerken, kimisi de yasak saatinin gece yarısı aniden değiştirilmesine tepki gösterdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı, bu uygulama sebebiyle mağduriyet yaşadıklarını belirtti.

İKİ İSKELE KAPATILDI

Bunun ardından deniz ulaşımı için de arka arkaya yasak kararları geldi. İstanbul Valiliği, metroların arkasından Beşiktaş ilçesinde bulunan Barbaros Hayrettin Paşa ve Tarihi Beşiktaş iskelelerinin de saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar kapatılmasına karar verdi. Kararı Şehir Hatları duyurdu.

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