Ankara'da Hissedilen Deprem
Ankara'da saat 08.20'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği de 10,62 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Son dönemde ülkenin birçok bölgesine yaşanan depremler vatandaşı endişelendirirken, son olarak başkent Ankara'nın birçok noktasına hissedilen bir deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.20'de merkez üssü Çubuk ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,62 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: AA
Son Güncelleme: