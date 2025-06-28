Metro İstanbul Duyurdu: İstanbul'da Yarın Bazı Metro İstasyonları Kapatılacak

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İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda, 29 Haziran 2025 Pazar günü bazı metro ve füniküler hatlarında geçici kısıtlamaya gidiliyor. Metro İstanbul'un yaptığı açıklamaya göre, Taksim'de sabah saat 10.00 itibarıyla bazı istasyonlar kapatılacak.

Kapatılacak hat ve istasyonlar şöyle:

M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı

– Taksim ve Şişhane istasyonları kapalı olacak.

– Trenler bu duraklarda durmadan seferlerine devam edecek.

M7 Yıldız–Mahmutbey Metro Hattı

– Fulya ve Yıldız istasyonları işletmeye kapalı.

– Seferler Mecidiyeköy–Mahmutbey arasında sürdürülecek.

F1 Taksim–Kabataş Füniküler Hattı

– Tüm hat işletmeye kapalı olacak.

Yetkililer, kapatılan istasyonların yeniden ne zaman açılacağıyla ilgili bilgi verilmediğini, uygulamanın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını belirtti. Vatandaşların alternatif ulaşım planlarını önceden yapmaları tavsiye edildi.

Kaynak: Haber Merkezi