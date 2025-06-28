İstanbullular Dikkat! Şile'de Denize Girmek Yasaklandı

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Şile Kaymakamlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda, 29 Haziran Pazar günü ilçedeki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada, rüzgarın 4-7 kuvvetinde esmesiyle denizde dalga boyunun yer yer 3 metreyi bulmasının beklendiği belirtildi.

Yoğun dalga ve güçlü akıntılar nedeniyle vatandaşların can güvenliği için alınan bu karar, Şile halkına sosyal medya üzerinden iletildi. Yetkililer, vatandaşları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: DHA