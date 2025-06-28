İstanbullular Dikkat! Şile'de Denize Girmek Yasaklandı
Şile Kaymakamlığı, Meteoroloji'den gelen olumsuz hava koşulları uyarısı üzerine, 29 Haziran Pazar günü ilçedeki tüm plajlarda denize girilmesini yasakladı. Beklenen fırtına nedeniyle dalga boyunun yer yer 3 metreyi bulacağı, can güvenliği için yasağın zorunlu olduğu açıklandı.
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Şile Kaymakamlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda, 29 Haziran Pazar günü ilçedeki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
Açıklamada, rüzgarın 4-7 kuvvetinde esmesiyle denizde dalga boyunun yer yer 3 metreyi bulmasının beklendiği belirtildi.
Yoğun dalga ve güçlü akıntılar nedeniyle vatandaşların can güvenliği için alınan bu karar, Şile halkına sosyal medya üzerinden iletildi. Yetkililer, vatandaşları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.
Kaynak: DHA
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