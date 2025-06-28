Şanlıurfa Kavruluyor: Termometreler 52 Dereceyi Gösterdi! Güneş Çarpmasına Karşı Uyarı

Şanlıurfa'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar serinlemek için parklara ve yeşil alanlara akın ederken, uzmanlar güneş çarpmasına karşı uyarıda bulundu.

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Şanlıurfa Kavruluyor: Termometreler 52 Dereceyi Gösterdi! Güneş Çarpmasına Karşı Uyarı
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Yaz mevsimi Türkiye genelinde etkisini giderek artırıyor. Sıcaklıklar birçok bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor, vatandaşlar bunaltıcı hava koşullarıyla mücadele ediyor.

Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden Şanlıurfa, adeta kavruluyor. Termometreler rekor kırarak 52 dereceyi gösterirken, kentte yaşayanlar serinlemek için parklara, yeşil alanlara ve gölgelik bölgelere akın etti. Afrika'yı aratmayan bu aşırı sıcaklar, gündelik hayatı zorlaştırırken uzmanlar ise güneş çarpması riskine karşı uyarılarda bulunuyor.

Şanlıurfa Kavruluyor: Termometreler 52 Dereceyi Gösterdi! Güneş Çarpmasına Karşı Uyarı - Resim : 1

"Sanki cehennem ateşi yanıyor" diyen Hüseyin Aslan, "Biberi atsak yerde pişer. Terimizi silmeye peçete bile yetmiyor" sözleriyle sıcaklığın boyutunu gözler önüne serdi.

Yetkililer, vatandaşların mümkün olduğunca dışarıda kalmamalarını, bol su tüketmelerini ve dikkatli olmalarını öneriyor.

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Kaynak: İHA

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Şanlıurfa Sıcak Hava
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