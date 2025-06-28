İzmir'de Yürek Yakan Manzara! Bir Anlık Hata Her Şeyi Kül Etti: Hayatımız Yok Oldu

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesi'nde bir evin çatısındaki tadilat sırasında çıkan kıvılcım, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangında evler, araçlar ve hayvanlar kül olurken, mahalleli yaşadıkları felaketi gözyaşlarıyla anlattı. Bir mahalleli, "O an bir kıvılcımın nelere mal olabileceğini düşünmedi. Şimdi bizim hayatımız yok oldu" dedi.

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İzmir'de Yürek Yakan Manzara! Bir Anlık Hata Her Şeyi Kül Etti: Hayatımız Yok Oldu
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İzmir'in Bornova ilçesindeki Yakaköy Mahallesi, dün yaşanan orman yangınının ardından adeta bir felaket bölgesine dönüştü. Bir evin çatısında yapılan tadilat sırasında çıkan kıvılcımların rüzgarın etkisiyle ormana sıçraması sonucu çıkan yangında evler ve araçlar küle döndü.

İzmir'de Yürek Yakan Manzara! Bir Anlık Hata Her Şeyi Kül Etti: Hayatımız Yok Oldu - Resim : 1

Yangın, dün öğle saatlerinde bir evin çatısında yapılan tadilat sırasında çıkan kıvılcımların rüzgarla yayılması sonucu başladı. Kısa sürede evin bahçesine, oradan da ormanlık alana sıçrayan alevler, hem doğal yaşamı hem de insan hayatını olumsuz etkiledi.

İzmir'de Yürek Yakan Manzara! Bir Anlık Hata Her Şeyi Kül Etti: Hayatımız Yok Oldu - Resim : 2

'YOK OLDU'

Yangında evi tamamen küle dönen Figen İşleten, olay anında dışarıda olduğunu, komşularının haber vermesiyle koşarak geldiğini anlattı. Beş yıldır bölgede yaşadığını söyleyen İşleten, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Burası yemyeşildi, baktığınızda insanın içi ferahlardı. Şimdi simsiyah. Üç sokak köpeğine bakıyordum. Kendi köpeğimiz, civcivlerimiz, tavuklarımız hepsi yandı. Evdeki hiçbir şey kurtulmadı. Emeklilik hayalimdi bu yer, şimdi her şey sıfırlandı."

İzmir'de Yürek Yakan Manzara! Bir Anlık Hata Her Şeyi Kül Etti: Hayatımız Yok Oldu - Resim : 3

Yangına sebep olan dikkatsizliği sert sözlerle eleştiren İşleten, 40 derece sıcakta kaynak yapan kişiye tepki göstererek, "O an bir kıvılcımın nelere mal olabileceğini düşünmedi. Şimdi bizim hayatımız yok oldu" dedi.

'ÇOK KORKTUK'

Bölge sakinlerinden Yeter Bengiç ise yangın anlarını dehşetle anlattı. Eşiyle birlikte dumanları fark ettiklerinde hemen evden çıktıklarını belirten Bengiç, "Hayvanlarımız içeride kaldı, yapacak bir şey yoktu. Alevleri karşıdan izledik. 3-4 kez patlama oldu. Çok korktuk. Evler yandı, her taraf kül oldu, diyerek yaşadığı korkuyu dile getirdi.

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Kaynak: AA

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