Türkiye Alevlere Teslim: Ekipler Seferber Oldu! Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

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Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde son günlerde orman ve maki yangınları etkili oluyor. Sakarya, Manisa, Gaziantep, Bolu, Antalya, Balıkesir ve Muğla'da çıkan yangınlara ekipler havadan ve karadan yoğun müdahalelerde bulunuyor. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangınlar nedeniyle bazı mahalleler tahliye edilirken, ulaşımda aksamalara yol açan önlemler alındı. Yetkililer, yangınların kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve yangın çıkış nedenlerinin araştırıldığını açıkladı.

İşte anbean gelişmeler...

20.00 KÖY YOK OLDU

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde cuma günü başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçradı.

Alevler, Köprücek köyünü tamamen sararken, tahliye edilen köyde girişteki sadece iki ev ayakta kaldı; geri kalan yaklaşık 10 ev ise küle döndü.

Yangın nedeniyle birçok köy ve mahalle tahliye edilirken, vatandaşlar hayvanlarıyla bölgeden ayrıldı.

19.00 33 SAAT SÜRDÜ!

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde dün sabah başlayan orman yangını, 33 saatlik yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alındı. 160 personel ve çok sayıda araçla müdahale edilen yangında soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

18.35 EDİRNE

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Ömeroba köyü yakınlarında çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Bölgeye sevk edilen helikopterler, itfaiye araçları, kepçe ve greyderler ile jandarma ve köylüler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun çalışma yürütüyor.

17.16 BODRUM

Muğla'nın Bodrum ilçesinde maki alanında başlayan yangın, ağaçlık bölgeye sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucunda saat 17.30 itibarıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü.

17.05 BALIKESİR

Balıkesir'in Havran ilçesi kırsal Halılar Mahallesi'nde saat 10.30 civarında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Alevlerin ilerlediği komşu Sarnıç Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı. Bölgeye 203 personel, 4 söndürme uçağı, 2 helikopter, 21 arazöz ve çok sayıda destek aracı sevk edildi. Karadan ve havadan yürütülen söndürme çalışmalarına kamu kurumları da destek veriyor. Jandarma, Sarnıç Mahallesi'nde tahliyeler için anons yaparken, mahalle sakinleri Havran ve Edremit'teki yurtlara yönlendirildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangınla ilgili bilgi vererek çalışmaların sürdüğünü belirtti.

16.20 ANTALYA

Antalya'nın Finike ilçesinde Delicedere mevkiinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, yangının elektrik dinamosundan kaynaklandığını belirterek, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve söndürme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

15.45 BOLU

Bolu'nun Göynük ilçesi Çatacık mevkiinde çıkan orman yangınına arazöz ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Bölgeye sevk edilen yangın söndürme helikopterleri de havadan müdahaleye başladı. Köylülerin de destek verdiği söndürme çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

14.30 GAZİANTEP

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Sakçagözü ile İkizkuyu mahalleleri arasındaki ormanda öğle saatlerinde başlayan yangına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Dumanları gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman, AFAD ekipleri ile arazöz, tanker ve iş makineleri sevk edildi. Havadan yangın söndürme helikopteri de müdahaleye destek verirken, söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

13.10 MANİSA

Manisa'nın Akhisar ilçesi Karaköy Mahallesi'nde saat 11.25'te başlayan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Rüzgarın etkisiyle yangının yerleşim alanlarına sıçrama riski nedeniyle Karaköy, Yenice, Musaca mahalleleri ile Doğankaya Mahallesi'ne bağlı Hancılar mezrası tahliye edildi. Akhisar-Gördes kara yolu da saat 13.30'dan itibaren trafiğe kapatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda 4 uçak, 10 helikopter, 17 arazöz, 10 itfaiye aracı, 8 su tankeri ve 8 iş makinesiyle söndürme çalışmaları devam ederken, AFAD, jandarma, sağlık ve emniyet ekipleri de olası risklere karşı bölgede hazır bekliyor.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, hava koşullarının yangınla mücadeleyi zorlaştırdığını belirterek, tahliyelerin yapıldığını ve riskin devam ettiğini söyledi. Yangının çıkış nedeninin jandarma ve savcılık denetiminde araştırıldığını aktaran Özkan, Köprübaşı ilçesinde meydana gelen başka bir yangınla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili ise Ege Bölgesi'nde yaz aylarında yangınların tekrarlandığını, yangınların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekti.

12.40 SAKARYA

Sakarya'nın Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi Paşalar Konağı mevkisinde dün saat 11.30 civarında başlayan orman yangını, Bilecik'e de sıçradı. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yangınla mücadelede 1 uçak, 16 helikopter, 174 arazöz, 10 iş makinesi ve 957 personelin görev aldığı bildirildi. Yetkililer, Taraklı'daki yangının kontrol altına alınması için karadan ve havadan yoğun çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: AA-DHA-İHA