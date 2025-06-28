Ezine'de Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Söndürüldü

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Yangın, saat 11.30 sularında Ezine’ye bağlı Yenioba köyü yakınlarında bulunan tarım arazisinde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, şiddetli rüzgarla birlikte kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yönlendirildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Yangına hem kara ekipleri hem de havadan helikopterlerle müdahale edildi. Yoğun çalışmalar sonucu alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA