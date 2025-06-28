Adıyaman’da Korkunç Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Yaralı

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Kaza, Adıyaman-Samsat karayolu üzerinde henüz belirlenemeyen bir noktada gerçekleşti. İddiaya göre, plakaları ve sürücüleri henüz açıklanmayan bir otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kaza ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA