Şişme Bot Atık Toplama Teknesine Çarptı: Tekne Yarı Batarken Kurtarıldı

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Muğla’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Marina’da yaşanan kazada, şişme bir bot iskelede demirli halde bulunan "Turmepa S" adlı atık toplama teknesine çarptı. Çarpışma, bot kaptanının bir anlık dalgınlığı sonucu meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle her iki teknede de hasar oluştu. Ahşap yapıdaki "Turmepa S" su almaya başladı ve kısa sürede büyük kısmı suya gömüldü. Olayın ardından bölgeye sevk edilen Bodrum Liman Başkanlığı ekipleri, yarı batmış tekneyi vinç yardımıyla sudan çıkardı.

Kazanın ardından yapılan incelemelerde, denizde herhangi bir çevresel kirliliğe rastlanmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA