Fabrika Çatısından Düşen İşçi 2 Günlük Yaşam Mücadelesini Kaybetti

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Olay, 26 Haziran 2025 günü saat 12.00 sularında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde’de meydana geldi. Onarım çalışması yapılan bir fabrikanın çatısında görevli usta Tuncay Erdoğan, çatının aniden çökmesi sonucu yaklaşık 8 metre yükseklikten zemine düştü. Ağır yaralanan Erdoğan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Erdoğan’ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen talihsiz işçi, kazadan iki gün sonra yaşamını yitirdi.

Savcılık incelemesinin ardından Erdoğan’ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA