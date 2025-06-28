Ağır Hasarlı Bina Tek Dokunuşta Yerle Bir Oldu

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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Bu çerçevede, Abdullahpaşa Mahallesi’nde yıkımına başlanan 5 katlı 1 0 daireli bina, iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İHA