Ağır Hasarlı Bina Tek Dokunuşta Yerle Bir Oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ’da ağır hasar alan bina, iş makinesinin dokunmasıyla yerle bir oldu.

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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Bu çerçevede, Abdullahpaşa Mahallesi’nde yıkımına başlanan 5 katlı 1 0 daireli bina, iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İHA

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6 Şubat depremleri Elazığ
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