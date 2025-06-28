Tekirdağ'da Silah ve Tarihi Eser Operasyonu: 3 Adrese Eş Zamanlı Baskın

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23-24 Haziran 2025 tarihlerinde Çorlu, Süleymanpaşa ve Saray ilçelerinde kaçak silah ve tarihi eser bulundurulmasına yönelik denetimler gerçekleştirdi. İlk operasyon 23 Haziran’da Çorlu’nun Seymen Mahallesi’nde yapıldı. Şüpheli O.C.B.’nin üzerinde yapılan aramada 1 adet tabanca, 1 şarjör ve 5 adet fişek ele geçirildi.

TARİHİ OBJELER EVDE BULUNDU

24 Haziran’da Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi’nde M.B. isimli kişinin evine operasyon düzenlendi. Aramalarda 10 adet yüzük, 8 tarihi obje, 23 sikke, 3 taş parçası, 5 bakır arama çubuğu ve 1 adet kılıç bulundu.

3. OPERASYON SARAY'DA GERÇEKLEŞTİ

Aynı gün Saray ilçesi Bozoba Mahallesi’nde Ö.Ş. isimli şahsın üzeri arandı. Aramada 1 tabanca, bir şarjör ve 50 fişek ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu ile 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA