Tekirdağ'da Silah ve Tarihi Eser Operasyonu: 3 Adrese Eş Zamanlı Baskın

Tekirdağ’ın 3 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız silahlar ve tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin eş zamanlı gerçekleştirdiği baskınlarda 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da Silah ve Tarihi Eser Operasyonu: 3 Adrese Eş Zamanlı Baskın
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23-24 Haziran 2025 tarihlerinde Çorlu, Süleymanpaşa ve Saray ilçelerinde kaçak silah ve tarihi eser bulundurulmasına yönelik denetimler gerçekleştirdi. İlk operasyon 23 Haziran’da Çorlu’nun Seymen Mahallesi’nde yapıldı. Şüpheli O.C.B.’nin üzerinde yapılan aramada 1 adet tabanca, 1 şarjör ve 5 adet fişek ele geçirildi.

TARİHİ OBJELER EVDE BULUNDU

24 Haziran’da Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi’nde M.B. isimli kişinin evine operasyon düzenlendi. Aramalarda 10 adet yüzük, 8 tarihi obje, 23 sikke, 3 taş parçası, 5 bakır arama çubuğu ve 1 adet kılıç bulundu.

3. OPERASYON SARAY'DA GERÇEKLEŞTİ

Aynı gün Saray ilçesi Bozoba Mahallesi’nde Ö.Ş. isimli şahsın üzeri arandı. Aramada 1 tabanca, bir şarjör ve 50 fişek ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu ile 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Tekirdağ’da Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı Tekirdağ’da Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı
Saate Baktığınızda Aynı Sayıları Görmek İşte Bu Anlama Geliyor Saate Baktığınızda Aynı Sayıları Görmek İşte Bu Anlama Geliyor
Tekirdağ'da Otoyol Gişelerinde 12 Kilo Uyuşturucu Yakalandı Tekirdağ'da Otoyol Gişelerinde 12 Kilo Uyuşturucu Yakalandı
Kahvaltıda Yumurta Tüketirken Herkes Bu Hatayı Yapıyor! Ne Tadı Ne Besin Değeri Kalıyor Kahvaltıda Yumurta Tüketirken Herkes Bu Hatayı Yapıyor! Ne Tadı Ne Besin Değeri Kalıyor
ÇOK OKUNANLAR
5 Saat Kaynıyor, Kor Ateşte Bekliyor: 2 Kişi Başında Bekliyor, Kilosu 400 TL'ye Gramla Satılıyor 5 Saat Kaynıyor, Kor Ateşte Bekliyor: 2 Kişi Başında Bekliyor, Kilosu 400 TL'ye Gramla Satılıyor
Hazırlığı Bile 1 Yıl Sürüyor, Her Gün 3 Tane Üretiyor! Kazancı Altınla Yarışıyor, Siparişler Yağmur Gibi Yağıyor Hazırlığı Bile 1 Yıl Sürüyor, Her Gün 3 Tane Üretiyor! Kazancı Altınla Yarışıyor
Beyaz Altını Hasat Eden Köşeyi Dönüyor: Sadece 6 Kişi Ekiyor, Her Poşeti Para Basıyor Beyaz Altını Hasat Eden Köşeyi Dönüyor: Sadece 6 Kişi Ekiyor, Her Poşeti Para Basıyor
Ünlü Pirinç Markasının İçinden Çıktı: Herkes Pilavı Onunla Yapıyordu Ünlü Pirinç Markasının İçinden Çıktı: Herkes Pilavı Onunla Yapıyordu
İkiz Elmasın Hasadı Başladı: Sadece 10 Gün Sürüyor, Kilosu Servet Kazandırıyor İkiz Elmasın Hasadı Başladı: Sadece 10 Gün Sürüyor, Kilosu Servet Kazandırıyor