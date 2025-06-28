TIR’ın Çarptığı Motosikletteki 2 Kişi Öldü

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Gaziantep'te öğle saatlerinde Serdar Şakır Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen TIR, Mehmet Payo’nun kullandığı motosiklete çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri TIR’ın altına kalan Mehmet Payo ve arkasındaki Halil Görmez'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Ölen 2 kişinin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. TIR şoförü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA