Ege Denizi’nde Fırtına Alarmı

Ege Denizi’nde yarın günün ilk saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Ege Denizi’nde Fırtına Alarmı
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Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege’de rüzgarın yarın ilk saatlerde güneyde, sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ayrıca fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege’de rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan, Pazartesi sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Pazartesi öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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