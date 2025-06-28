Tekirdağ’da Otomobil Yol Çalışması Alanına Düştü

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde seyir halindeyken kontrolü kaybedilen otomobil, yol yapım alanına girerek kaza yaptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

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Tekirdağ’da Otomobil Yol Çalışması Alanına Düştü
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Kaza, saat 19.00 sularında Tekirdağ-Muratlı kara yolu üzerindeki Gündüzlü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre M.D. (35) yönetimindeki 59 DS 642 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak yapım çalışmaları süren bölgeye düştü.

Meydana gelen kazada sürücü M.D. ve yanında bulunan G.K.D. (36) yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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