Aksaray'da Feci Kaza, 2 Ölü 1 Yaralı

Aksaray'da feci bir kaza meydana geldi. Bir otomobil TIR'a arkadan çarparken, 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Aksaray'da Feci Kaza, 2 Ölü 1 Yaralı
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Aksaray’da bir otomobil TIR’a arkadan çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü Hamza Şabablı (66) ile eşi Suna Şabablı (60) öldü, torunları Suna Şabablı (12) ise yaralandı.

Ankara-Niğde Otoyolu Sarıyahşi ilçesi Boğazköy yakınlarında meydana gelen kazada Hamza Şabablı yönetimindeki 34 HMZ 551 plakalı otomobil, Kürşat Gök (48) yönetimindeki 80 657 AER plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada otomobilde sıkışan Hamza Şabablı ile eşi Suna Şabablı yaşamını yitirdi. Çiftin yaralanan torunları Suna Şabablı ise ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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