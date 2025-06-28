Bodrum-Datça Arası Denizlere Uyarı

Meteoroloji, Bodrum-Datça arasında denizlerde fırtına uyarısı yapıldığını bildirdi.

Bodrum-Datça Arası Denizlere Uyarı
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Bodrum-Datça için denizlerde fırtına uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; denizlerimizde Bodrum-Datça arasında rüzgarın, yarın (Pazar) ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: İHA

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