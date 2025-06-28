Reklam Panosuna Çarpan Minibüs Su Kanalına Düştü! Yaralılar Var

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda kontrolden çıkan minibüs, reklam panosuna çarpıp su kanalına düştü. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı.

Reklam Panosuna Çarpan Minibüs Su Kanalına Düştü! Yaralılar Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, saat 12.15 sularında D100 karayolunun Tosya geçişinde meydana geldi. Samsun’dan İstanbul yönüne ilerleyen ve sürücüsü öğrenilemeyen minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarında bulunan büyük reklam panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, su kanalına düşüp devrildi. Kazada minibüs içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla araçtan kurtarılarak sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Trafik ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA

Ne Yağlandırıyor Ne Matlaştırıyor Ne Kir Tutuyor: Şampuana 3 Damla Eklemek Yetiyor! 7 Gün Sürüyor Ne Yağlandırıyor Ne Matlaştırıyor Ne Kir Tutuyor: Şampuana 3 Damla Eklemek Yetiyor! 7 Gün Sürüyor
Şanlıurfa'da Boya Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı Şanlıurfa'da Boya Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Kahvaltıda Yumurta Tüketirken Herkes Bu Hatayı Yapıyor! Ne Tadı Ne Besin Değeri Kalıyor Kahvaltıda Yumurta Tüketirken Herkes Bu Hatayı Yapıyor! Ne Tadı Ne Besin Değeri Kalıyor
Kırkpınar Yağlı Güreşleri İçin Gün Sayıyorlar Kırkpınar Yağlı Güreşleri İçin Gün Sayıyorlar
ÇOK OKUNANLAR
İkiz Elmasın Hasadı Başladı: Sadece 10 Gün Sürüyor, Kilosu Servet Kazandırıyor İkiz Elmasın Hasadı Başladı: Sadece 10 Gün Sürüyor, Kilosu Servet Kazandırıyor
5 Saat Kaynıyor, Kor Ateşte Bekliyor: 2 Kişi Başında Bekliyor, Kilosu 400 TL'ye Gramla Satılıyor 5 Saat Kaynıyor, Kor Ateşte Bekliyor: 2 Kişi Başında Bekliyor, Kilosu 400 TL'ye Gramla Satılıyor
Beyaz Altını Hasat Eden Köşeyi Dönüyor: Sadece 6 Kişi Ekiyor, Her Poşeti Para Basıyor Beyaz Altını Hasat Eden Köşeyi Dönüyor: Sadece 6 Kişi Ekiyor, Her Poşeti Para Basıyor
Hazırlığı Bile 1 Yıl Sürüyor, Her Gün 3 Tane Üretiyor! Kazancı Altınla Yarışıyor, Siparişler Yağmur Gibi Yağıyor Hazırlığı Bile 1 Yıl Sürüyor, Her Gün 3 Tane Üretiyor! Kazancı Altınla Yarışıyor
Gram Altını da Çeyrek Altını da Solladı: Daha Çok Kazandırıyor! Yatırımcılar Gizli Gizli Almaya Başladı Gram Altını da Çeyrek Altını da Solladı: Yatırımcılar Gizli Gizli Almaya Başladı