Reklam Panosuna Çarpan Minibüs Su Kanalına Düştü! Yaralılar Var
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda kontrolden çıkan minibüs, reklam panosuna çarpıp su kanalına düştü. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı.
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Kaza, saat 12.15 sularında D100 karayolunun Tosya geçişinde meydana geldi. Samsun’dan İstanbul yönüne ilerleyen ve sürücüsü öğrenilemeyen minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarında bulunan büyük reklam panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, su kanalına düşüp devrildi. Kazada minibüs içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla araçtan kurtarılarak sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Trafik ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.
Kaynak: İHA