Şanlıurfa'da Boya Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir boya üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Şanlıurfa'da Boya Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıkendi Mahallesi'ndeki Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan bir boya fabrikasında meydana geldi. Fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangının çevre işletmelere sıçramasını önledi.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Polis, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Seyir Halindeki Otobüs Alev Alev Yandı, Yolcular Son Anda KurtarıldıSeyir Halindeki Otobüs Alev Alev Yandı, Yolcular Son Anda KurtarıldıYurttan Haberler

Alaca’da Boş Arsada Korkutan YangınAlaca’da Boş Arsada Korkutan YangınYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Yangın fabrika
Ne Yağlandırıyor Ne Matlaştırıyor Ne Kir Tutuyor: Şampuana 3 Damla Eklemek Yetiyor! 7 Gün Sürüyor Ne Yağlandırıyor Ne Matlaştırıyor Ne Kir Tutuyor: Şampuana 3 Damla Eklemek Yetiyor! 7 Gün Sürüyor
Baraj Gölünde İnsan Bedenine Benzetilen Cisim Duba Çıktı Baraj Gölünde İnsan Bedenine Benzetilen Cisim Duba Çıktı
Bilimsel Araştırma Son Noktayı Koydu: Mutlu Evliliğin Anahtarı Para mı Sevgi mi? Bilimsel Araştırma Son Noktayı Koydu: Mutlu Evliliğin Anahtarı Para mı Sevgi mi?
Kırkpınar Yağlı Güreşleri İçin Gün Sayıyorlar Kırkpınar Yağlı Güreşleri İçin Gün Sayıyorlar
ÇOK OKUNANLAR
İkiz Elmasın Hasadı Başladı: Sadece 10 Gün Sürüyor, Kilosu Servet Kazandırıyor İkiz Elmasın Hasadı Başladı: Sadece 10 Gün Sürüyor, Kilosu Servet Kazandırıyor
5 Saat Kaynıyor, Kor Ateşte Bekliyor: 2 Kişi Başında Bekliyor, Kilosu 400 TL'ye Gramla Satılıyor 5 Saat Kaynıyor, Kor Ateşte Bekliyor: 2 Kişi Başında Bekliyor, Kilosu 400 TL'ye Gramla Satılıyor
Beyaz Altını Hasat Eden Köşeyi Dönüyor: Sadece 6 Kişi Ekiyor, Her Poşeti Para Basıyor Beyaz Altını Hasat Eden Köşeyi Dönüyor: Sadece 6 Kişi Ekiyor, Her Poşeti Para Basıyor
Hazırlığı Bile 1 Yıl Sürüyor, Her Gün 3 Tane Üretiyor! Kazancı Altınla Yarışıyor, Siparişler Yağmur Gibi Yağıyor Hazırlığı Bile 1 Yıl Sürüyor, Her Gün 3 Tane Üretiyor! Kazancı Altınla Yarışıyor
Gram Altını da Çeyrek Altını da Solladı: Daha Çok Kazandırıyor! Yatırımcılar Gizli Gizli Almaya Başladı Gram Altını da Çeyrek Altını da Solladı: Yatırımcılar Gizli Gizli Almaya Başladı