Şanlıurfa'da Boya Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıkendi Mahallesi'ndeki Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan bir boya fabrikasında meydana geldi. Fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangının çevre işletmelere sıçramasını önledi.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Polis, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA