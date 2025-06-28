Alaca’da Boş Arsada Korkutan Yangın

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yangın, Denizhan Mahallesi Hedef Sokak üzerinde yer alan boş bir arsada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını çevredeki ev ve yapılar zarar görmeden kontrol altına aldı.

Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. Neyse ki olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: İHA