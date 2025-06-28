Baraj Gölünde İnsan Bedenine Benzetilen Cisim Duba Çıktı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde baraj gölünün yüzeyinde görülen cisim, ekipleri harekete geçirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler insan bedenine benzetilen cismin, duba olduğunu belirledi.

Baraj Gölünde İnsan Bedenine Benzetilen Cisim Duba Çıktı
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Diyarbakır'da öğleden sonra Malabadi Köprüsü’ne yakın bir noktadaki Malabadi Baraj Gölü'nün yüzeyinde hareketsiz duran ve insan bedenine benzetilen bir cisim görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı araştırmada cismin duba olduğu tespit edildi.,

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Kaynak: AA

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