Ardahan'da Yürek Yakan Olay! İstanbul'dan Düğüne Geldi, Kura Nehri'nde Kayboldu, Cansız Bedenine Ulaşıldı

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Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı Kurtkale köyü yakınlarında, Kura Nehri’nde serinlemek için suya giren ve kaybolan Hafız Akçay’ı (65) arama çalışmaları sonuçlandı. AFAD, jandarma, SAK, JAK ve PAK ekiplerinden oluşan 73 personelin katılımıyla sürdürülen arama çalışmaları sırasında, Hafız Akçay’ın cansız bedeni, nehre düştüğü yerin yaklaşık 2 kilometre aşağısında bulundu. AFAD dalgıçları tarafından sudan çıkarılan Akçay, Ardahan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay, dün öğleden sonra sıcak havadan bunalan Adil Akçay (73), Hafız Akçay (65) ve Taha Umut Akçay’ın (20) Kura Nehri’ne girmesiyle başlamıştı. Taha Umut Akçay kendi imkanlarıyla kurtulurken, Adil Akçay’ın cansız bedeni dün ekipler tarafından bulunmuştu. Hafız Akçay için ise Erzurum ve Artvin Hopa’dan dalgıç ekipleri bölgeye sevk edilmiş, arama çalışmaları karadan, sudan ve drone desteğiyle devam etmişti.

KARDEŞLER DÜĞÜN İÇİN GELMİŞ

Edinilen bilgiye göre, Adil ve Hafız Akçay’ın İstanbul’dan Kurtkale köyüne bir düğün törenine katılmak için geldikleri öğrenildi.

Kaynak: DHA