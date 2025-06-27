Önce Meteoroloji Sonra Bakanlık Uyardı! 9 İli Birden Yarın Vuracak

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İstanbul’da sıcak hava dalgası etkisini göstermeye devam ederken, İçişleri Bakanlığı meteoroloji tarafından 9 il için sarı kodlu uyarı yapıldığını açıkladı. Uyarıda 9 ilde yarın kuvvetli rüzgar beklendiği, ulaşımda aksamalar yaşanabileceği hatırlatılarak dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda meteorolojinin 9 ile yaptığı ‘sarık kodlu’ uyarı yeniden hatırlatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yarın beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle, 9 il için sarı uyarı verildiği açıklandı. Açıklamada 9 il Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik ile Kuzey ve Kıyı Ege'de İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya ile Muğla'nın kuzeyi olarak işaret edildi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiği belirtilerek ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (@meteoroloji_twi) alınan son bilgilere göre; 28 Haziran 2025 tarihinde beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle;



🟡 9 ilimiz için Sarı Uyarı verilmiştir.



📍 Marmara'nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik) ile Kuzey ve Kıyı… pic.twitter.com/LNFg5RItl0 — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) June 27, 2025

Kaynak: Haber Merkezi